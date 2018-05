Fusillade à Liège: le procureur du Roi confirme une "présomption d'infraction terroriste"

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, et la zone de police de la ville donnent une conférence de presse en direct de l'hôtel de police. Ils réagissent suite à la fusillade qui a coûté la vie à trois personnes sur le boulevard d'Avroy.

Le procureur du Roi de Liège rappelle les faits qui se sont déroulés mardi matin. "Un individu porteur d'une arme blanche a pris en filature deux policiers et les a agressées par l'arrière pour ensuite leur voler leurs armes et a fait feu sur un jeune homme qui était à bord de sa voiture. Il a pris en otage une femme qui travaille dans le lycée Léonie De Waha. Il a fait une sortie en blessant des policiers aux jambes avant d'être abattu. L'affaire a été mise à l'instruction avec présomption d'infraction terroriste. Le dossier a été fédéralisé."

Le niveau 2 de la menace est confirmé par l'OCAM et n'est donc pas relevé.

Minute de silence et suivi psychologique

Willy Demeyer s'est également exprimé. Il a expliqué que les policiers ont encadré les enseignants et les élèves qui se trouvaient dans l'école où l'assaillant s'est rendu. Le lycée sera fermé mercredi, afin de préparer le suivi psychologique. Les drapeaux seront mis en berne à l’hôtel de

Ville et dans les bâtiments communaux. Le bourgmestre précise qu'une minute de silence sera organisée et un carnet de condoléances mis à disposition.

Un second point presse aura lieu en fin de journée, aux alentours de 17 heures.

Le Premier ministre et le Roi Philippe sont actuellement en train de se rendre sur les lieux, à Liège.

Par ailleurs, la police fédérale a adressé ses condoléances sur Twitter.