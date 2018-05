Des témoins racontent la fusillade à Liège: "J'ai commence à avoir peur en voyant les gens courir"

Interrogés par nos journalistes, les personnes sur place sont sur le choc. "Je marchais sur le boulevard, j’ai entendu des coups de feu en face, je voyais des gens qui couraient en criant de partir", explique l'une d'entre elles. "J'ai commence à avoir peur en voyant les gens courir."

"J’étais dans le bus, on a tous dû descendre. On nous a demandé de ne pas passer par ici parce que c’était dangereux. En voulant sortir du magasin j’ai entendu des rafales de coups de feu. Ça a tiré par mal. Les policiers étaient tendus et criaient de se planquer", raconte un autre témoin à proximité de la scène où le drame s'est déroulé ce mardi matin.