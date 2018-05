Fusillade à Liège: Charles Michel apporte son soutien aux familles des victimes

Le Premier ministre, Charles Michel, s'est exprimé peu après la fusillade survenue sur le boulevard Avroy à Liège. Celui-ci a coûté la vie à deux policiers et un passant. L'assaillant a été neutralisé par les forces de l'ordre. Charles Michel a marqué son soutien aux familles des victimes.

"Je veux dores et déjà adresser mes condoléances et mon soutien, au nom de tout le gouvernement, aux familles des victimes", a déclaré aux journalistes le Premier ministre. Il a également affirmé qu'il donnerai plus d'informations quand la situation sera "plus stable".

"Il y a un incident grave qui se déroule à Liège en ce moment. Nous suivons la situation avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice et avec le centre de crise", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre est actuellement en train de se rendre sur à Liège.