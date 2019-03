Fuite de gaz à Soignies: les réparations prendront une semaine

Le CPAS a déployé le plan d'urgence et ravitaillé les riverains - © C Legrand

Dans le courant de la nuit, des informations ont circulé sur certaines pages Facebook. La fuite aurait eu lieu sur une conduite haute pression, Fluxys serait sur les lieux pour prendre le contrôle des opérations. "Il n'en est rien", insiste un responsable des pompiers, présent sur place. "Il s'agit d'une conduite de 25 centimètres de diamètres, d'une pression de 4 bars, une conduite de moyenne pression". Que doit-on comprendre? "Chez vous, si vous êtes raccordé au gaz, vous avez une pression 21 millibars", décrypte Jean-Michel Brébant. "Dans la conduite endommagée hier, la pression est 2000 fois plus forte. C'est une conduite importante tout de même" Il relativise néanmoins les risques encourus et les peurs qu'on ressenties certains riverains. "Lors de la catastrophe de Ghislenghien, il s'agissait d'une conduite haute pression de 80 bars, d'un diamètre de 80 centimètres à un mètre!"

Des riverains sur le qui-vive

"Je n'ai pas dormi de la nuit, et je continuerai d'être vigilante pendant toute la durée de ces travaux", nous confie Christel. Cette mère de famille habite à quelques centaines de mètres de la fuite, elle n'a pas été évacuée. "Mais l'odeur que nous avons sentie était extrêmement forte, je me demande comment les services de secours, les policiers ont fait pour ne pas être intoxiqués". Rodrigue a quant à lui dû rejoindre l'école de Casteau, sa maison étant située à quelques mètres de l'endroit où la fuite de gaz s'est déclarée. "Je me demande si les ouvriers qui interviennent savent vraiment ce qu'ils font, ou si on fore à l'aveuglette. J'espère que ces travaux sont bien surveillés, et que l'on sait avec certitude ce qui se trouve en-dessous du sol". Une enquête technique est en cours, comme lors de chaque incident sur une conduite de gaz.