Froyennes: arrestation pour exercice illégal de l'activité de garagiste et infractions environnementales

Un garagiste de Tournai a été privé de liberté, fin de la semaine dernière, pour exercice illégal d'activité et des infractions liées à l'environnement, a indiqué le Parquet de Tournai. Les faits n'ont été dévoilés à la presse qu'en ce début de semaine.

Le jeudi 22 avril, à la suite d'une enquête menée par les services de la zone de police du Tournaisis, il a été procédé au contrôle d'un garage automobile situé à Froyennes (Tournai). L'opération a été menée en collaboration avec les services de l'Onem, de l'Inasti, de l'Environnement, des Douanes, de la Ville de Tournai (urbanisme) et de la zone de secours de Wallonie picarde.

De nombreuses infractions ont été enregistrées dans différentes matières relevant des compétences de ces divers services. On a relevé la présence de nombreuses traces d'hydrocarbures, de nombreux moteurs désolidarisés, près de 300 pneumatiques, une citerne à mazout de gasoil de chauffage destiné à la circulation des véhicules... Il a également été constaté que de nombreuses pièces plastiques et autres accessoires automobiles ont été brûlés à l'arrière du bâtiment. De plus, celui-ci n'était pas prévu pour des réparations mécaniques. "Plusieurs véhicules ont été saisis et le garagiste a été privé de liberté pour exercice illégal d'activité et infractions environnementales", indique Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.