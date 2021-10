Froidchapelle : chauffer au bois les bâtiments communaux ?

" Attention à la marche " nous prévient-on en pénétrant dans la cave de la petite école communale de Boussu-lez-Walcourt. Là, quatre imposantes chaudières tournent à plein régime pour chauffer non seulement l’établissement mais aussi deux logements annexes. " Elles ont une quarantaine d’année et il faudra de toute façon les remplacer " commence Alain Vandromme, le bourgmestre de Froidchapelle (dont fait partie Boussu-lez-Walcourt). " À l’heure actuelle c’est tout au mazout mais depuis un ou deux ans on a entamé la réflexion pour passer à un autre mode de combustible. On est allés voir ce qui se faisait comme chaudière ailleurs et on est partis sur une chaufferie au bois avec des plaquettes " poursuit-il. Un changement motivé à la fois par des considérations écologiques mais aussi économique, à tout le moins sur le long terme : " Il faudra de toute manière investir " continue le bourgmestre. " Peut-être pas autant que pour une chaufferie bois mais ça reste un investissement intéressant en espérant avoir les subsides POLLEC (Ndlr : pour Politique locale Énergie Climat, une initiative européenne), c’est pour cela qu’on a rentré l’appel à projet. Et donc, si on a les subsides le temps de retour de l’investissement c’est moins de trois ans. Et après, et bien ce sera tout bénéfice puisque l’on va consommer beaucoup moins de Mazout et on va utiliser des plaquettes locales. On aura donc tout gagner à ce moment-là " assure-t-il.