Fritomètre 2018: quelle est votre friterie préférée à Bruxelles?

Entre la "Week van de Friet" qui titille les papilles en Flandre cette semaine et la "Semaine de Frite" qui démarre lundi 3 décembre en Wallonie, revoici le Fritomètre de Vivacité et BX1. Comme chaque année à l'approche de l'hiver, c'est à vous de départager 16 spécialistes de la graisse de boeuf et de la sauce andalouse...

Quelle sera la meilleure friterie bruxelloise en 2018 ? L'an dernier Chez Jef, à Neder-Over-Heembeek, conservait un titre acquis l'année précédente de haute lutte devant la célébrissime friterie Antoine à Etterbeek. Frit'Flagey, sur la place du même nom à Ixelles, complétait le dernier podium.

Cette année, vous avez jusqu'au 13 décembre à minuit pour désigner le nouveau trio gagnant. Le sondage est en ligne sur les sites des deux médias... mais vous n'avez droit qu'à un seul vote. Réfléchissez bien, et n'hésitez pas à enquêter sur le terrain.

Les résultats seront rendus publics le 17 décembre sur les antennes de Viva Bruxelles et de BX1. Ne vous étonnez pas si vous assistez de temps à autre à un ajustement du classement, un certain nombre de correctifs sont appliqués chaque jour au classement en fonction d'éventuelles anomalies détectées dans les votes.