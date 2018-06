Frigos solidaires: au moins 150 tonnes de nourriture distribuées à Bruxelles

Depuis le lancement du tout premier frigo solidaire en 2014, au moins 150 tonnes de nourriture ont été distribuées à Bruxelles via ce système. Le principe? Entreprises et individus peuvent venir déposer des aliments pour les plus démunis, qui peuvent se servir librement.

"Je viens de temps en temps," explique Frida devant le frigo situé au 444 rue Lambermont à Schaerbeek. "Je prends des légumes, des yaourts, des salades quand il y en a. Ca m'aide lorsque j'ai des fins de mois difficiles, car je n'ai beaucoup de revenus".

A Bruxelles... des frigos solidaires sont disposés dans quatre communes: Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Schaerbeek et (depuis peu) Saint-Gilles.

Des abus?

Le frigo de Schaerbeek est dit "ouvert" car il est accessible 24h sur 24, en pleine rue. Mais tous n'ont pas fait ce choix. A Uccle par exemple, les frigos sont disposés à l'intérieur, dans le bâtiment de la gare d'Uccle Clavoet. "Au tout départ on avait placé les frigos à l'extérieur, dans un jardin. Mais il y avait des abus... certaines personnes prenaient beaucoup trop et les autres se retrouvaient face à un frigo vide", explique Nathali Martin, bénévole.

Résultat: les bénévoles du "free go" de Uccle ont décidé de placer leurs frigos à l'intérieur et d'organisation une distribution par jour, à une heure précise. Et en présence de bénévoles.

"C'est plus cadré de cette façon", affirme Nathali Martin. "C'est peut-être un peu plus difficile pour ceux qui ont du mal à se libérer à midi. Mais pour cela, on a prévu une plage horaire le soir deux jours par semaine. Ca marche très bien comme ça."

Il faut dire que la demande est bien présente. Elle continue même à augmenter d'année en année. "Aujourd'hui, on distribue 1 à 1,5 tonne par mois", explique Nathali Martin. "On a environ 30-40 bénéficiaires par jour. Ce sont aussi bien des étudiants que des pensionnés... ou des travailleurs pauvres."

Les dons de particuliers et d'entreprises - comme des invendus alimentaires - sont eux aussi en augmentation. A Woluwe Saint Pierre, le nombre de frigos solidaires à Woluwe-Saint-Pierre est par exemple passé de 1 à 7.