Fréquentation en baisse dans les commerces de Wavre à cause du nouveau système de parking

La problématique n’est pas neuve. Les centres-villes souffrent un peu partout. C’est le cas en Brabant wallon notamment dans le chef-lieu. L’association des commerçants de Wavre a réalisé au mois de novembre deux grandes enquêtes. Elles n’ont pas de valeur scientifique puisqu’elles ont été réalisées via Internet et les comptoirs des boutiques. Mais elles sont significatives quant au nombre de personnes sondées. 1000 réponses ont été engrangées.

Le principal enseignement est négatif. "Depuis la mise en place du nouveau système de parking, les commerçants ont perdu de 6 à 17% de fréquentation de clients dans leurs boutiques. Cela donne à réfléchir", conclut le communiqué de l’association.

Quels sont les grands enseignements ?

Premièrement, la moitié de la clientèle du centre-ville provient des communes voisines (Ottignies-Louvain-la-Neuve 9%, Chaumont-Gistoux 6%, Rixensart 6%, Grez-Doiceau 4%). Les clients plébiscitent principalement deux jours à savoir mercredi et samedi. Il s'agit des deux journées de marché hebdomadaire.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 16% 25% 39% 28% 29% 47% 6%

Deuxièmement, parmi les raisons pour lesquelles les clients se rendent à Wavre, il y a la spécificité de certains commerces. La clientèle vient pour un ou plusieurs commerces en particulier. Quant à la moitié des personnes sondées, celles-ci préfèrent un centre urbain à un centre commercial périphérique.

Troisièmement, certains types de commerces manquent. Les clients réclament des boucheries, une poissonnerie ou encore de grandes enseignes de vêtements.

Enfin au niveau de la mobilité, 84% de la clientèle vient en voiture. Contrairement aux idées reçues l’accessibilité à la ville ne pose pas de problème. C’est la cote des parkings qui est mauvaise, voire très mauvaise. "Ils sont trop chers", "il n'y a pas assez de places" sont les principales critiques. Le nouveau système de paiement des parkings dans le centre est également fortement décrié.

Par quel moyen de locomotion êtes-vous venus à Wavre ?

A pied 24% A vélo 5% En moto 0% En transport en commun 9% En voiture 84%

(Source : enquêtes de l’association des commerçants)

Quelles sont les solutions préconisées ?

La première : mieux gérer les parkings. L'association préconise de créer des places en périphérie et d'allonger la durée du parking payant aujourd’hui limitée. Deuxièmement : travailler sur l'offre. L'idée serait de renforcer les marchés hebdomadaires avec plus d'ambulants présents et d'attirer de nouveaux commerces spécialisés.

Mais une autre idée fait son chemin : rester ouvert au-delà de 18 heures. "On s’est rendu compte que les heures d’ouverture se limitaient généralement à 18 heures chez les commerçants du centre-ville", explique Stéphanie Ghenne présidente de l’association des commerçants. "On va essayer de motiver nos commerçants à ouvrir jusque 18h30, voire 19 heures si c’est possible".

On recense actuellement près de 600 commerces dans la commune de Wavre. L’association des commerçants compte près de 120 enseignes. Elles sont principalement situées dans le centre-ville.