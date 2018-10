Frédéric Deville a constitué son équipe pour diriger la ville de Ciney

Le nouveau bourgmestre de Ciney, Frédéric Deville, a dévoilé ce mercredi soir la composition du nouveau collège de la ville de Ciney.

C'est l'ancienne rédactrice en chef de la télévision communautaire Matélé, Anne Pirson (société civile), qui décroche le poste de 1ère échevine, ainsi que les portefeuilles de la communication, des travaux, des villages et de la politique des aînés. Avec 2.295 voix, elle avait fait le meilleur score de la liste ICI, après Frédéric Deville bien entendu (4608 voix). Guy Milcamps (l'ancien bourgmestre PS de Ciney) prend la mobilité, le patrimoine et le personnel communal. Laurence Daffe (CDH) s'occupera de l'enseignement, de la culture et du tourisme. Gaëtan Gérard (CDH) : finances, urbanisme, informatique. Luc Fontaine (MR) : sports, animation, Etat civil. Et Séverine Goedert (société civile): présidence du CPAS et l'enfance.

Frédéric Deville lui-même, en plus des attributions automatiquement dévolues au bourgmestre, comme la sécurité et la police, conserve l'environnement et la jeunesse, des compétences qu'ils avaient déjà exercées dans l'ancien collège, dirigé par Jean-Marie Cheffert.

Ce nouveau collège sera officiellement installé par le conseil communal du 3 décembre prochain.