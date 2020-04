Freddy Tougaux sensibilise les jeunes au confinement

L'humoriste louviérois du Grand Cactus a accepté de prêter son image et son humour à une campagne de sensibilisation de la province de Hainaut. Campagne pour que les jeunes comprennent que le confinement s'adresse aussi à eux… que c'est indispensable pour limiter la propagation du coronavirus…

Extrait : " Dis, cher gaillard de 15 à 25 ans, tu te dis que le confinement, c’est pas pour toi. T’as envie de faire des fêtes, de tousser dans ta main, d’embrasser qui tu veux… Mais au fait, cher gaillard de 15 à 25 ans, tu préfères être con ou être mort ? De toute façon, avoir l’air con, ça m’arrive tous les jours. Tandis qu’être mort, ce n’est qu’une fois" Le ton est donné.

Une vidéo de Freddy Tougaux pour distraire, sensibiliser et faire patienter les jeunes pendant le confinement.

Le déconfinement, ce sera une "grande fête qu’on fera dans deux mois, la grande fête des cons, parce que si on est con, c’est qu’on est là ! Alors, confinons-nous utile et agréable ! Si on ne fait rien dans deux mois, on n’aura plus l’air con, on sera mort… Si moi je dois choisir entre avoir l’air con et être mort, je préfère la première solution ! " Des mots forts, burlesques, qui percutent pour sensibiliser les plus jeunes moins sensibles au confinement. Un constat du centre de crise du gouverneur après quasiment trois semaines de confinement. Beaucoup de jeunes n’ont pas compris. Ils sortent dans la rue comme si le coronavirus n’avait jamais existé.

Cette vidéo est visible sur la page Facebook de la province de Hainaut (https://www.facebook.com/provincedehainaut/videos/2927526787308949/)