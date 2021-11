Fraude au permis de conduire : le Collège d'Anderlecht licencie 4 employés administratifs

Le Collège d'Anderlecht a licencié ce lundi quatre membres de l'administration communale en raison de leur participation à une fraude au permis de conduire, a indiqué la Commune. De nombreuses perquisitions avaient été organisées le 28 octobre. Contacté en fin de semaine dernière, le parquet de Bruxelles n'avait pas souhaité faire de commentaires sur cette affaire révélée par l'hebdomadaire Le Vif.

Les quatre suspects ont été licenciés pour faute grave avec effet immédiat. En outre, différents agents statutaires de la Commune d'Anderlecht ont été suspendus en attente de l'instruction de leurs dossiers par le Conseil communal, seul organe communal habilité à pouvoir trancher dans leur cas.

La Commune a remarqué que le démantèlement de cette fraude a nécessité un travail de longue haleine en interne en collaboration avec les autorités judiciaires et les services de police. "À la fin de l'année 2019, une dénonciation anonyme a signalé à l'Administration communale anderlechtoise qu'une fraude aux permis de conduire européens et belges prenait place", a raconté la Commune dans son communiqué. "Dès lors, le contrôle interne a été orienté vers ce service et, dès le début, quelques irrégularités ont pu seulement être constatées".

Avisés le 16 janvier 2020, le secrétaire communal Marcel Vermeulen et le bourgmestre Fabrice Cumps ont transmis le dossier au procureur ainsi qu'au chef de corps de la police locale.

"Des rumeurs tournaient depuis des mois selon lesquelles il était possible d'obtenir un permis de conduite pour 2.000 à 3.000 euros", a confié le député bruxellois et ancien bourgmestre d'Anderlecht Gaëtan Vangoitsenhoven (MR) au Vif. "On était venu me rapporter de tels faits, mais sans preuves matérielles."