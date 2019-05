Apprendre le métier de maraîcher

Maxime et Céline ont commencé leur formation de maraicher en mars dernier. - © Michael Scholze Le centre de compétence détient une serre connectée pour l'apprentissage du Smart Farming - © Michael Scholze Frasnes-Lez-Anvaing : un nouveau centre de compétence du Forem pour le secteur Vert. Place à l'agriculture 2.0 - © Michael Scholze

Céline et Maxime ont commencé leur formation de maraîcher il y a 6 semaines. Pendant 8 mois, ils vont apprendre les moindres rouages du métier. Ils doivent apprendre à cultiver la terre, identifier les besoins des plantes, connaître les conditions climatiques, …

Grâce à leur formateur et à une serre connectée, ils découvrent aussi le smart farming, une manière d’associer l’agriculture et les nouvelles technologies comme le digital. « On a un formateur qui suit et s’adapte à ce qu’il se fait », explique Maxime Tiston. « Ensuite, il revient vers nous avec la possibilité de faire nos propres choix. Je dois avouer que j’étais frileux. Je ne suis pas nécessairement adepte des nouvelles technologies. En six semaines, mon avis a déjà changé. » Pour Céline Denooz, autre étudiante en maraîchage, le digital dans le métier est un petit plus. « Le travail est très dur. On dépend de la météo. Le digital peut nous permettre de gagner du temps. Pour le moment, nous l’utilisons pour arroser les légumes et les plantes. Cela nous permet de gagner du temps et de la rentabilité. »