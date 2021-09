Frasnes-lez-Anvaing : Un non-lieu pour l’ex-bourgmestre ff Jacques Dupire dans l’affaire des procurations aux élections communales

Jacques Dupire en compagnie de son avocat Me Alexandre Paternostre. © RTBF

Plus

L’affaire avait secoué la commune de Frasnes-lez-Anvaing, quelques semaines après les élections communales de 2018. Trois ans après les faits, elle tient enfin son épilogue avec un non-lieu pour l’ancien bourgmestre faisant fonction Jacques Dupire devant la Chambre du Conseil de Tournai. En février 2019, Jacques Dupire, deuxième score de la commune sur la liste MR, était écarté du collège communal sur base d’une motion de méfiance. Le MR frasnois et son chef de file, l’actuel ministre wallon Jean-Luc Crucke, soupçonnaient le médecin généraliste de profession d’avoir rédigé de faux certificats médicaux pour obtenir des procurations. " Il était impossible de continuer à travailler avec quelqu’un en qui nous n’avons plus confiance ", déclarait à l’époque l’homme fort du MR frasnois qui a, depuis lors, quitté la scène politique locale pour se concentrer sur ses fonctions ministérielles. Jacques Dupire n’a fait que mentionner le nom de ses patients sur les attestations signées, après vérification du dossier médical, par ses confrères. Le 6 septembre 2021, la Chambre du Conseil a cependant estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre Jacques Dupire. Et la justice de préciser dans l’ordonnance : "Il ressort des auditions des docteurs Vandemelbroeck et Wallemacq, des auditions des patients ainsi que de l’audition de Monsieur Dupire que ce dernier a simplement sollicité ses confrères pour établir les attestations d’exemption de vote de ses patients dans la mesure où, étant candidat aux élections, il ne pouvait les établir lui-même et qu’il n’a fait que mentionner le nom de ses patients sur les attestations signées, après vérification du dossier médical, par ses confrères. "

"Sur le plan politique, la volonté était de me détruire"

Même si cette décision de justice lui est favorable, Jacques Dupire reste aujourd’hui très amer. " Je suis surtout très déçu de ce gâchis, des insultes, de l’humiliation, des calomnies à mon encontre ", explique-t-il. Celui qui siège désormais dans l’opposition comme conseiller communal indépendant parle d’une manœuvre subtile de Jean-Luc Crucke. " Sur le plan politique, la volonté était de me détruire. Je n’étais probablement pas quelqu’un de suffisamment docile pour M. Crucke. A Frasnes-lez-Anvaing, il y avait le système Crucke : Jean-Luc Crucke décide et tout le monde approuve. Et si vous ne le faites pas, vous êtes éjecté. "

Jacques Dupire accuse l'ex-homme fort du MR frasnois Jean-Luc Crucke d'avoir manœuvré pour l'évincer. © RTBF Jacques Dupire ne sait pas encore s’il demandera réparation. " Il y a eu préjudice moral, professionnel – j’ai parfois dû fermer ma consultation pour me rendre à la police – et financier. Une réparation serait normale. Mais le citoyen frasnois a sans doute déjà suffisamment payé dans cette histoire, avec les frais d’avocats engagés par la Commune. Je vais analyser la situation avec mes avocats. Je demanderai réparation si ça ne coûte pas au citoyen frasnois. " En attendant, pas question pour Jacques Dupire de retravailler avec le MR local. " Je resterai indépendant au conseil communal pendant les trois ans qu’il reste dans cette mandature. Et puis je verrai ce que je vais faire. J’aimerais réunir les membres de l’opposition pour entendre leur position par rapport à cette situation. Je ne suis pas seul, et je peux rebondir. Mais ça demande du temps, du travail et de la réflexion. C’est ce à quoi je vais m’atteler maintenant. "

"S’ils n’avaient pas dénoncé les faits, on aurait dit qu’il y avait de la magouille politique"

Jean-Philippe Rivière, avocat de la commune de Frasnes-lez-Anvaing. © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Contacté par la RTBF, Jean-Luc Crucke répond, par l’intermédiaire de son cabinet, qu’il s’incline devant la décision de justice. Retiré de la vie politique locale depuis 2019, il n’a cependant pas souhaité faire de déclaration complémentaire. Pas plus que l’actuelle bourgmestre MR de Frasnes-lez-Anvaing Carine De Saint-Martin. Cette dernière renvoyant la patate chaude vers l’avocat de la Commune Me Jean-Philippe Rivière. L’avocat tournaisien remet l’affaire dans son contexte de l’époque. Il estime qu’en 2019 les mandataires de la commune de Frasnes-lez-Anvaing ont fait leur devoir en dénonçant les faits. " Il est toujours facile de commenter une enquête quand elle est terminée, ajoute Me Rivière. Mais il faut se replacer au début de l’histoire, juste après les élections. Ils apprennent à ce moment-là que le Docteur Dupire a rempli des certificats à en-tête d’un autre médecin, signé par un autre médecin. A ce moment-là, on peut penser que ce sont des faux. S’ils n’avaient pas dénoncé les faits, on aurait dit qu’il y avait de la magouille politique, qu’ils se couvrent entre eux, qu’on a voulu étouffer l’affaire. Finalement, après enquête, il s’avère qu’en droit, on ne peut rien reprocher au docteur Dupire. Les mandataires de Frasnes ont eu leur apaisement. Ils m’ont alors donné pour mandat de demander à la Chambre du Conseil de veiller à ce que M. Dupire puisse bénéficier du non-lieu. Tout le monde est d’accord. " Fallait-il cependant écarter Jacques Dupire du jeu avant la décision de justice ? Me Rivière ne répondra pas à des considérations d’ordre politique.

Archives 12/02/2019:

Jacques Dupire: "C'est de l'acharnement" - 12/02/2019 Jacques Dupire nie les accusations de faux, il crie au règlement de compte politique. Lors des dernières élections communales, Jacques Dupire avait signé le deuxième score de la liste MR derrière Jean-Luc Crucke avec plus de 1500 voix de préférence. Ecoutez sa réaction.