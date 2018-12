Frasnes-lez-Anvaing: Jacques Dupire sera finalement 1er échevin et non bourgmestre f.f.

C'est Carine De Saint Marin qui assurera le poste de bourgmestre f.f. - © Commune de Frasnes-lez-Anvaing

Âgée de 38 ans, c'est l'ancienne présidente du CPAS Carine De Saint Martin (MR), qui va donc endosser le rôle de bourgmestre f.f.. Elle avait réalisé le 3ème score au dernier scrutin communal juste derrière Jacques Dupire. C'est également elle qui avait opéré la plus grosse progression en terme de voix. Elle est ingénieur industriel de formation. "(Devenir bourgmestre ndlr) c'était un rêve que j'avais, mais pas pour tout de suite, pour dans six ans, forcément quand on est jeune on a beaucoup d'ambitions, on veut foncer".