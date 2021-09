Frasnes : l’immersion trilingue : premier bilan

Trois semaines après la rentrée, la plupart des élèves ont trouvé leurs marques, mais pour ceux qui ont choisi l’immersion, cela peut prendre un peu plus de temps. Pour évaluer les premières semaines de cours en immersion, nous nous sommes rendus dans la seule école belge qui propose une immersion trilingue, l’Athénée royal d’Anvaing. Là, les 35 élèves de première année secondaire sont immergés en néerlandais et en anglais, la moitié du temps. L’autre moitié est consacrée au français. Mais qui sont ces élèves suffisamment téméraires pour se lancer dans un tel cursus ? Certains, comme Selma, ont déjà de bonnes bases : "j’allais déjà à l’école en néerlandais, détaille-t-elle, le français je le parle à la maison et l’anglais j’aime bien donc je le connais déjà un peu". Pour Kynan, c’est plutôt une question de challenge : "J’aime aussi le défi d’apprendre une langue en plus", admet-il, même s’il avoue qu’il lui arrive de confondre les deux langues.

S’emmêler un peu les pinceaux, c’est normal au début, mais cumuler les langues a aussi ses avantages : Fatema Mounichy, professeur d’histoire et géographie estime ainsi que les élèves qui ont déjà suivi l’enseignement en immersion en néerlandais développent des facilités de compréhension de l’anglais. Célestine le confirme : comprendre les consignes en anglais, ce n’est pas le plus compliqué : "la difficulté c’est plutôt d’essayer de parler ou d’écrire. Parce que l’anglais n’est pas très phonique, on ne doit pas exactement écrire ce qu’on entend".

Leurs primaires à eux, c’était en français uniquement, mais Victor et Pauline sont motivés : "déjà le néerlandais c’est important en Belgique, estime Pauline. L’anglais c’est plutôt pour voyager, pour partir en vacances". Alors que Victor, lui "hésitait entre les deux langues et a finalement décidé de se lancer dans les deux". Un saut vers le "trilinguisme", voire au-delà. Le premier trimestre sera crucial. En janvier, le plus dur sera passé pour ceux qui s’accrochent.