Franz Chevalier, éleveur à Bassily, se sépare d'une partie de son bétail

Quand nous lui rendons visite, il fait très chaud, les vaches ont cherché refuge à l’ombre dans l’étable. Les champs sont déjà un peu roux et le maïs - cultivé pour nourrir le bétail - manque d’eau. "Nous travaillons en autonomie fourragère c’est-à-dire que nous produisons la nourriture de notre bétail mais avec les changements climatiques, nous devons changer notre façon de travailler. Le plus sage serait de mettre de la luzerne et des légumineuses qui ont besoin de moins d’eau, mais c’est une autre façon de travailler, il faut s’adapter".

Franz est passionné par son métier et pourtant il a dû réduire son cheptel, il envisage même d’arrêter l’élevage bovin. Il n’est pas encore certain de se rendre à la Foire de Libramont, mais s’il y va, il sera avec d’autres membres de son syndicat agricole, la FUGEA, pour défendre une agriculture à taille humaine. Ce fermier de Bassily témoigne de la difficulté de gagner sa vie avec l’élevage bovin. Les prix ne font que diminuer mais les coûts sont toujours plus importants. Dans ce contexte, Franz est en colère contre l’Europe qui s’est engagée dans un accord commercial avec les pays du Mercosur, gros producteurs de bovins. "Nos dirigeants ne pensent qu’au business…", commente l’éleveur.

Nous avons besoin du soutien des consommateurs

Franz Chevalier avait 250 bêtes l'an dernier, il n'en a plus que 170 aujourd'hui - © RTBF

La consommation de viande diminue en Belgique mais ce petit producteur compte sur la population pour consommer davantage de produits locaux. "On ne devrait plus avoir de bétail puisque les gens n’en veulent plus et qu’on est soumis à la concurrence de pays qui travaillent sans normes alors que nous sommes serrés dans tous les coins. Mais on peut toujours espérer que les gens vont changer leurs habitudes alimentaires. Si on arrive à les convaincre que l’alimentation qu’on veut nous importer n’est pas la bonne, s’ils n’achètent pas, les distributeurs n’auront pas leurs bénéfices et on va revenir à notre agriculture, c’est un espoir".

En attendant, quand Franz évoque le fait d’arrêter complètement l’élevage, sa voix s’étrangle d’émotion : "la raison me dit de le faire mais nous sommes trop attachés à nos bêtes, conclut-il, ça les gens ne le comprennent pas…"