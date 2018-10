Françoise Schepmans: "j'étais convaincue d'avoir le soutien des Molenbeekois"

C'est l'une des grandes battues des élections de dimanche malgré un très bon score personnel. Françoise Schepmans (MR), actuelle bourgmestre de Molenbeek, devra céder l'écharpe maïorale au mois de décembre à sa grande rivale, la socialiste Catherine Moureaux. Alors comment Françoise Schepmans analyse cette défaite, qu'est-ce qui se profile pour elle ? Barbara Boulet l’a rencontrée.

Vous avez perdu 2 sièges dimanche. Comment vous expliquez la défaite de votre liste ?

C’est évidemment une déception parce que pendant 6 ans nous avons quand même mis de l’ordre dans la commune. Nous l’avons bien gérée. J’étais convaincue d’avoir le soutien d’une majorité de Molenbeekois. Mais je pense que les conditions socio-économiques d’une commune comme Molenbeek ont certainement joué. Que nos adversaires ont beaucoup misé sur le simplisme des slogans. A savoir : vous aurez un emploi, vous aurez un logement, tout ira mieux, ce sera la gratuité partout. Evidemment, auprès d’une population qui a des difficultés économiques et sociales, c’est un message facile. Et puis pendant toute la campagne, le MR a été pointé du doigt pour sa participation avec la NVA au gouvernement fédéral. C’est revenu continuellement.

Votre principale adversaire, Catherine Moureaux, a engrangé 7133 voix de préférence. C’est 1200 de plus que son père Philippe en 2012. Comment décodez-vous ce score impressionnant ?

Philippe Moureaux, le nom Moureaux, c’est un symbole à Molenbeek. C’est toute une époque. Ça représente le laboratoire socio-multiculturel qui a existé à Molenbeek pendant plus de 20 ans. Et donc, nécessairement, pour un certain nombre de Molenbeekois, c’est resté. Cela fait partie d’une certaine nostalgie du passé.

Est-ce que quelqu’un avait réellement une chance contre Catherine Moureaux ?

Moi je ne crois pas à la chance. Oui, je pense que si le contexte économique et social avait été meilleur, s’il y avait eu moins de bashing anti MR, j’aurais pu être première avec ma liste.

Donc le MR est victime des circonstances ? Il n’y a pas lieu de faire un examen de conscience au sein de votre formation ?

Moi je ne parle pas de victimisation. Au contraire, il faut tirer les leçons de ce scrutin pour rebondir. Je pense qu’il faut pouvoir tourner la page et se lancer aussi dans des nouveaux projets, notamment au niveau de la Région bruxelloise. Nécessairement, il faut tirer les conclusions de cet entre guillemet échec pour les libéraux dans les communes bruxelloises pour pouvoir développer de nouvelles stratégies, mettre en avant les candidats qui ont du potentiel en vue du scrutin régional.

Pour l’instant, Catherine Moureaux privilégie une coalition de gauche avec le PTB et Ecolo ? Si cela n’aboutit pas et qu’elle se tourne vers vous pour un accord de majorité, quel sera votre réaction ?

Catherine Moureaux a été très claire. Elle veut une majorité de gauche. Elle négocie avec le PTB qui est un parti collectiviste. Donc si ces négociations aboutissent, ce sera véritablement une gestion collectiviste pour Molenbeek. Alors si cela capote, elle se tournera peut-être vers le Mouvement Réformateur. Mais nous, nous avons nos priorités. Et nécessairement, si nous montons dans une majorité, ce sera avec des responsabilités.

Vous ne dites pas non ?

En politique, on ne dit jamais non ! Je veux continuer à agir pour le bien de ma commune. Et je le fais vraiment sans amertume.