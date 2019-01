Françoise Schepmans devrait tirer la liste MR pour les élections régionales à Bruxelles

Elle s’était portée candidate début décembre. Elle a été entendue par les instances de son parti selon nos informations. Françoise Schepmans devrait être la tête de liste MR aux prochaines élections régionales à Bruxelles.

Député bruxelloise, ex-bourgmestre de Molenbeek, actuelle première échevine, lors des dernières élections communales, elle a été la plus grosse faiseuse de voix du MR à Bruxelles et s’est hissée à la cinquième place du classement des voix de préférence au niveau régional avec un peu plus de 6400 suffrages. Cela n’a pas empêché sa liste de se tasser un peu mais beaucoup moins que dans d’autres communes où la débâcle du MR a été importante.

Tête de liste lors du dernier scrutin régional en 2014, Vincent De Wolf, le bourgmestre d’Etterbeek, devrait figurer cette fois à la deuxième place. Et c’est le Bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès qui tirerait cette liste à la dernière place.

Voilà le scénario qui est sur la table actuellement comme nous l’ont confirmé plusieurs mandataires MR bruxellois. Il aurait dû théoriquement être communiqué ce jeudi soir lors des vœux du Mouvement Réformateur de la capitale. Mais visiblement, ce n’est plus à l’ordre du jour. Certains nous parlent d’une officialisation d’ici la fin du mois.