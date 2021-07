Françoise Daspremont se met en retrait de sa fonction d’échevine

C’est une figure politique carolo très populaire qui quitte ses fonctions ce lundi soir : l’échevine socialiste Françoise Daspremont se met en retrait et passe le témoin à Alicia Monard.

Françoise Daspremont a gravi tous les échelons de la vie politique communale, jusqu’à devenir, durant trois ans, bourgmestre faisant fonction, première femme à ce poste à Charleroi.

Pourtant, la politique, Françoise Daspremont n’y pensait pas du tout dans sa jeunesse : c’est le patinage artistique qui était sa grande passion : "J’ai été le tout premier professeur de danse sur glace à la patinoire de Montignies-sur-Sambre, en 1972 ! En même temps, je travaillais à la RTB, pour l’émission Antenne Soir !"

Elle quitte la RTb pour entrer comme fonctionnaire à la ville de Charleroi en 1977, où elle est rapidement nommée chef du protocole : "J’ai été la première femme chef du protocole en Belgique ! Mon plus grand souvenir reste la Joyeuse Entrée du roi Baudouin et de Fabiola. J’ai passé des nuits blanches à organiser cette journée de visite dans les moindres détails !" Mais à l’époque, dans ce milieu très masculin, Françoise a parfois du mal à s’imposer : "Je me suis trouvée à une réunion où j’étais la seule femme. J’avais exprimé ma position avec diplomatie, en disant "Il me semble qu’il serait préférable de...", et un homme de l’assemblée m’a dit : "Qui êtes-vous pour oser me contrarier ?". Un incident marquant qui a contribué à développer son combat pour l’égalité homme-femme.

En 2006, le succès de sa deuxième campagne électorale la propulse échevine, juste après les scandales carolos. "Quand je suis arrivée, les problèmes étaient derrière, mais il fallait convaincre la population qu’il y avait encore des choses à faire, des actions à mener, et qu’il fallait avancer. Il y avait beaucoup de méfiance…"

Au fil des péripéties de la vie politique carolo, elle aura embrassé la plupart des compétences communales. Jusqu’à devenir la première femme bourgmestre faisant fonction carolo de 2014 à 2017 : "C’était lourd, car c’est énormément de travail, et je cumulais avec les fonctions d’échevine. C’était beaucoup de responsabilités aussi, mais ça ne me faisait pas peur !"

Françoise ne serait pas Daspremont sans sa célèbre couleur de cheveux. Ou plutôt ses couleurs de cheveux : "J’avais vu une photo dans un salon de coiffure à la mer, et j’ai demandé à mon coiffeur de me faire la même chose : cuivré, violet, brun et blond ! Cela fait dix ans que je porte ces mèches colorées, et c’est devenu ma marque de fabrique ! (rires). Avec cette période Covid où nous portons des masques, j’entends parfois les gens dire : "Ah, mais c’est Madame Daspremont, je l’ai reconnue à la couleur de ses cheveux !" (rires)

Un grain de fantaisie qu’on retrouve aussi dans son implication dans le Tour de la Madeleine. "Pendant vingt ans, j’ai reçu tous les groupes de la Madeleine, ça faisait plus de mille personnes ! Ce sont des souvenirs formidables. J’ai ça en moi : je suis née à Jumet, je mourrai à Jumet, on a ça dans nos tripes. J’aime les choses qui bougent, qui vivent, qui apportent du bonheur !".

Du bonheur, de la gentillesse, de l’empathie… Françoise Daspremont compte bien garder ses précieuses qualités en devenant simple conseillère communale ce lundi. De son parcours professionnel atypique, elle aura cette conclusion : "J’ai eu beaucoup de chance, j’ai eu une carrière très riche. Je trouve que c’est un vrai cadeau, donc : merci !"