François Desquesnes (cdH) : "il faut tester, tester, tester… Protéger et isoler les personnes contaminées"

Les petits entrepreneurs et les indépendants sont en train de faire leurs comptes. Et ils tirent la sonnette d’alarme. Surtout ceux qui ne sont pas repris dans la liste des bénéficiaires de l’aide du gouvernement wallon. Le cdH a analysé les activités économiques que le gouvernement fédéral a décidé de mettre à l’arrêt, et celles qui vont être soutenues par le gouvernement wallon. Certains risquent de rester sur le carreau.

On en parle, ce jeudi, avec François Desquesnes. Le chef de groupe cdH, dans l’opposition au Parlement wallon qui insiste sur la priorité que représente le dossier des maisons de repos dans la crise que nous vivons actuellement.

"Il est minuit moins une pour les maisons de repos en Wallonie à Bruxelles, 75.000 résidents séniors y vivent, 35.000 à 40.000 personnes y travaillent quotidiennement au service des personnes âgées et on sait que le virus est présent. Pour sauver des vies il y a vraiment urgence, avec le cdH nous plaidons pour un sursaut, une vraie stratégie d’action pour protéger. Et pour protéger il faut tester et équiper en tenues, en masques là ou le virus est présent. Je vous rappelle que 80% des gens ne font aucuns symptômes".

François Desquesnes reconnaît que la Wallonie a dégagé 12 millions d’euros pour aider le secteur, "mais on n’a pas de tests et il y a aussi la question du personnel, aujourd’hui il y a déjà 10% du personnel écarté ou en confinement volontaire. Il nous faut des réservistes, on peut regarder du côté de la Croix-Rouge, de la défense ou de la protection civile, car il peut arriver quand dans une maison de repos la situation puis passer hors contrôle".

Le chef de groupe cdH, dans l’opposition au Parlement wallon insiste aussi sur la transparence nécessaire dans les chiffres du nombre de décès quotidien dans les maisons pour personnes âgées, et martèle "il faut tester, tester, tester, protéger et isoler les personnes contaminées".

La grande distribution en première ligne

François Desquesnes, plaide comme en France pour une prime de 1000 euros pour les employés de grandes surfaces qui sont en première ligne pour assurer un service essentiel à la population "je pense que la grande distribution tourne bien en ce moment, il y a du chiffre pour cette prime. Et le gouvernement fédéral pourrait défiscaliser cette prime, pour que le brut soit du net".

Les aides wallonnes ne sont pas cohérentes

L’indemnité forfaitaire de 5000 euros promise par la Région wallonne aux entrepreneurs de certains secteurs ayant dû cesser leurs activités en raison des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, doit être étendue à tous les secteurs. Elle doit également être accessible à ceux dont l’activité a été réduite d’au moins 30% à la suite de la crise, plaide François Desquesnes.

"Le gouvernement wallon a établi une liste de secteurs pouvant bénéficier de cette indemnité en en laissant d’autres sur le côté, comme les plaines de jeux couvertes ou les centres équestres par exemple, sans explication", pointe le chef de file des humanistes au Parlement de Wallonie, François Desquesnes.

Organisé sur la base des codes NACE (nomenclature des activités économiques), "le système wallon écarte toute une série d'activités", a déploré le chef de groupe cdH au Parlement wallon.

Or, pour le cdH, tous les secteurs dont les activités ont été arrêtées à la suite des décisions du Conseil national de sécurité doivent pouvoir introduire une demande d’indemnités, de plus dit-il "c’est le cas en France et depuis quelques jours c’est le cas en Flandre ou en Allemagne ou c’est automatique et payé en 3 jours entre 5 et 8000 euros par entreprise".

"Cette prime doit également être accessible à tous les entrepreneurs et indépendants dont l’activité a été réduite d’au moins 30%, pour autant qu’ils emploient une personne ou, dans le cas des indépendants, qu’ils le soient à titre principal ou qu’ils paient des cotisations sociales complètes", poursuit François Desquesnes.

"La liste du gouvernement wallon, telle qu’elle a été publiée, contient beaucoup d’incohérences, comme celle d’accorder la prime aux centres d’esthétique mais pas aux salles de fitness ou aux ergothérapeutes, mais nous ne voulons pas détricoter ce qui a été fait pour ne pas perdre de temps. Nous disons simplement au gouvernement : automatisez l’octroi de l’indemnité à tous les secteurs touchés et octroyez-la également à ceux dont l’activité a été réduite d’au moins 30% en raison des mesures prises pour faire face à la crise", résume-t-il.

"Ne laissons personne crever. Il faut agir maintenant pour que les entreprises et les indépendants soient toujours là au moment de la reprise. Il en va de même que pour la crise sanitaire que pour la crise économique, il faut agir de façon directement et de façon forte", conclut le chef de file du cdH.

La soignant phobie doit être sanctionnée

Le cdH demande que les actes et propos méchants à l’égard des soignants soient sanctionnés. Le président du parti, Maxime Prévot, souhaite voir une telle infraction intégrée dans la circulaire aux parquets et aux forces de police concernant les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19).