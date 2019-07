Francofolies de Spa: fini les concerts en face des cafetiers du centre-ville pendant le festival

A quelques jours du lancement des Francofolies de Spa, un courrier de la Ville, daté du 10 juillet, fait polémique chez certains commerçants du centre de Spa. Ce courrier apprend aux commerçants de la zone dite festive, autrement dit celle qui borde le site du festival, que durant celui-ci, toute diffusion de musique sur la voie publique sera interdite dans la plus grande partie de cette zone. En clair, il sera interdit pour les cafetiers d'organiser des concerts gratuits devant leur établissement. C'était le cas pour certains d'entre eux, les années précédentes. Ceux qui avaient déjà prévus des concerts ont donc dû annuler ou trouver une solution de repli.

Auprès des commerçants, cela suscite incompréhension et critiques. C'est le cas de Brigitte Chariot, gérante de l'American Smokehouse, qui avait introduit fin mai une demande pour organiser des concerts devant son établissement. " J'ai appris, il y a trois jours, la décision de la ville de Spa. Du coup, on fait jouer les groupes à l'intérieur de l'établissement. Mais, cela n'aura pas le même cachet que les faire jouer dehors. C'est une décision qui a été prise sans consulter les commerçants. Cela fait 25 ans que les petits groupes de rue jouent et que cela fait partie des Francos. Donc, je ne comprends pas," explique-t-elle.

Pour Sophie Delettre, la bourgmestre de Spa, cette mesure vise à lutter contre un problème apparu l'an dernier avec le changement d'implantation des Francofolies. " La Grande scène, sur la Place royale, a reçu pas mal de plaintes de la part des artistes envers les organisateurs, concernant la cacophonie de toutes ces scènes et toutes ces musiques diffusées. Par conséquent, les Francofolies ont souhaité que ce soit eux-mêmes qui gèrent la diffusion sonore dans le centre-ville. Autrement dit, à l'extérieur des cafés et des restaurants spadois, il y aura de la diffusion sonore qui sera organisée uniquement par les Francofolies," explique-t-elle.

Les organisateurs affirment que, si ils ont bien suggéré cette idée à la Ville, ils n'ont jamais voulu interdire toute initiative des établissements du centre-ville.