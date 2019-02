Francken à Verviers: une plainte déposée contre Muriel Targnion par l'organisatrice de la conférence

Une plainte contre Muriel Targnion, la bourgmestre de Verviers (PS), été déposée ce mardi, entre les mains d'un juge d'instruction verviétois par les avocats de Valéria Appeltans, l'organisatrice de la conférence de Theo Francken qui devait se tenir à Verviers mais a été annulée mardi dernier, ont-ils fait savoir.

"La plainte que nous avons déposée chez un juge d'instruction verviétois vise des faits de coalition de fonctionnaires, d'association de malfaiteurs, de corruption, d'injures publiques et de prise d'intérêts", explique Me Marc Leon Levaux.

A manqué à l'obligation d'assurer la sécurité de M. Theo Franken

La plaignante, qui organisait la conférence de Theo Francken, est assistée par deux avocats. Ces derniers estiment que la bourgmestre de Verviers "a manqué à l'obligation d'assurer la sécurité de M. Theo Franken, ex-secrétaire d'État à l'Asile et aux Migrations, et des personnes venues assister à la présentation de son livre. Et de surcroît, elle les a injuriés publiquement et s'est jointe aux fauteurs de troubles violant l'ordre public. Mme Muriel Targnion et consorts se sont ainsi rendus coupables de coalition de fonctionnaires, notamment".

Dans une interview, la bourgmestre de Verviers a également qualifié certains participants à la conférence de Theo Francken de "connards d'extrémistes", ce qui constitue des injures publiques, explique Me Levaux, qui ajoute que cette plainte vise la bourgmestre socialiste mais aussi tout autre co-auteur et complice qui pourra être identifié au cours de l'enquête.

Le procureur de division Gilles de Villers Grand Champs n'a pas encore été informé de cette plainte.