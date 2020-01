France : un supermarché baisse la lumière et coupe la musique une fois par semaine pour ses clients autistes

Un magasin plongé dans le silence pendant deux heures. On entend les bruits des conversations, des pas des clients qui font leurs courses et des sacs quand on dépose des objets dedans. La situation étonne certains clients, mais elle en apaise d’autres. En effet, depuis le mois de décembre 2019, chaque semaine, les supermarchés U coupent la musique et réduisent l’éclairage de leurs rayons pendant deux heures.

La raison : permettre aux personnes autistes de venir faire leurs courses. "De 13h30 à 15h30, on a décidé via la centrale de système d’achats système U d’effectuer des temps calme. On baisse l’intensité de la lumière et on coupe tous les sons : la musique d’ambiance, les caisses et les téléviseurs sont éteints. On rend le magasin calme", explique Matthieu Destoop, directeur d’un Super U dans la région de Lille en France.

Super U a pris cette décision, car ses magasins sont moins fréquentés à ces moments-là. Il est donc plus facile pour les personnes atteintes d’un autisme de faire leurs courses sans être incommodés par l’environnement très bruyant et très éclairés des grandes surfaces. Au début, le gérant du magasin de la région lilloise redoutait la réaction des autres clients, "Au début on recevait des questions, mais on sent que les clients commencent à s’habituer et à trouver cela normal. Les gens ont pris l’habitude et certains viennent à créneau là de la semaine, car il préfère cette ambiance", s’étonne-t-il. "Le personnel aussi était étranger à cette pratique, mais on se rend compte que de semaine en semaine, tout le monde est très impliqué. Cela amène un autre regard sur les personnes autistes et nous entamons ces démarches vraiment pour eux", ajoute-t-il.