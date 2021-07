France, sourde et presque aveugle, sauvée des inondations à Tilff : "Je me suis dit que j’allais me noyer"

Elle s’appelle France, elle a 26 ans. Jeudi 15 juillet dernier, elle était chez elle, à Tilff (province de Liège) quand les eaux ont déferlé dans son appartement situé au rez-de-chaussée.

France, qui est sourde et presque aveugle, se déplace en chaise roulante. Elle met donc quelques minutes avant de comprendre ce qui est en train de se passer.

"Si je ne bougeais pas, quelque chose de grave allait se passer et je commençais à paniquer, raconte aujourd’hui la jeune fille qui vit seule dans son appartement et se déplace en fauteuil roulant. Je me suis dit que j’allais me noyer. Je me suis mise dans mon fauteuil qui était à côté du lit. J’ai galéré parce que le fauteuil basculait en arrière."

Petit à petit, elle parvient à sortir dans l’eau glacée. Elle se retrouve à l’extérieur. "J’ai tambouriné au volet de toutes mes forces, j’ai crié, j’ai demandé à l’aide, au secours, je pleurais, je me suis tournée pour aller vers l’escalier", poursuit-elle.

C’est le début d’un intense effort. "Je me suis retrouvée à nager. Je me suis agrippée aux boîtes aux lettres qui étaient contre le mur et je me suis tirée. […] Je me suis assise sur l’escalier, j’ai vu que j’avais perdu une chaussure, je saignais de mon autre pied."

Tu es capable de plein de choses

Une voisine l’aide à monter à l’étage supérieur en gravissant un escalier métallique. La douleur est forte, le stress aussi. "J’avais peur que l’eau monte jusqu’au deuxième étage", se souvient France.

Les heures passent. Elle attend les secours avec sa voisine. Jusqu’au moment où des pompiers viennent la chercher avec un bateau pneumatique. L’enfer se termine. France est une miraculée.

A présent, sa famille tente de lui rendre confiance car – comme elle le raconte dans un message posté sur Facebook – la maladie l’a psychologiquement démolie : "Tu dis parfois que tu n’es bonne à rien, que tu ne sais rien faire pour m’aider. Mais tu es capable de plein de choses et notamment de sauver ta vie. Je suis très fière de toi", conclut sa maman.