France-Belgique: Elio Di Rupo prévient les cafetiers montois… "Un verre et c'est la fermeture !"

France-Belgique, c'est mardi soir ! Une demi-finale de Coupe du Monde de football entre voisins. Une belle affiche... mais aussi un match à risques.

A Mons, on ne veut plus revivre les mêmes incidents que vendredi soir, après la victoire des Diables rouges contre le Brésil. Certains supporters s'en étaient pris à la police, avec des bouteilles et des verres. La police avait riposté avec des bombes lacrymogènes. Le Marché aux Herbes avait été évacué. Au final, 30 personnes ont été arrêtées et on a compté quatre blessés.

Du coup, le bourgmestre lance cette fois-ci un avertissement aux cafetiers. Un verre... et ça sera la fermeture ! Car, pour Elio Di Rupo, on aurait peut-être évité les débordements si tout le monde avait respecté les consignes.

"Normalement, les cafetiers ne peuvent pas servir des boissons dans des verres en verre, ni des bouteilles. Malheureusement, on a dû constater qu’il y en avait qui l’ont fait. Pour être très clair : mardi soir, s’il y a un verre, je fais fermer sur le champ le café concerné ! Si tout le monde respecte les règles, il n’y a vraiment pas de problème. Le sport doit être l’occasion de faire la fête et de se réjouir. Pas de créer des incidents, et certainement pas contre des policiers !"

La police de Mons, elle, entend collaborer avec la gendarmerie française. Notamment pour gérer les supporters des Bleus qui passeront la frontière. La sécurité sera également renforcée, avec une présence policière accrue. La police montoise a aussi sollicité la réserve fédérale pour l’aider à prévenir tout débordement.