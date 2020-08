Franc-Waret : un ruisseau pollué responsable de la mort de centaines de poissons, les engrais à l'origine du sinistre

Il y a quelques jours, un important incendie a ravagé un hangar de la Ferme de Graux, nécessitant l'intervention massive d'une trentaine de pompiers. En cause : la présence à l’intérieur du bâtiment de foin, de machines agricoles, mais surtout de dix tonnes d’engrais contenant du nitrate d’ammonium. Les pompiers avaient dû arroser abondamment cette importante quantité d'engrais afin d'éviter tout risque de surchauffe, et donc d'explosion. Une grande quantité d'eau qui s'est ensuite écoulée dans un ruisseau tout proche qui alimente les étangs du château.

Pour Nicolas Yernaux, porte-parole du Service Public de Wallonie (SPW), l'origine de la pollution ne fait aucun doute : "Il s'agit d'une pollution par écoulement des eaux, contaminées par des engrais qui étaient stockés dans la ferme qui a brûlé. Ces eaux polluées ont été propagées par le ruisseau de Franc-Waret, et sont à l'origine de la mort des poissons qui se trouvaient dans les étangs barrages du château". Une pollution circonscrite par la Police de l'Environnement avec l'aide des pompiers, et qui ne s'est pas propagée au-delà : "Nous voulions absolument préserver le ruisseau de Gelbressée, où il y a une faune et une flore importantes".