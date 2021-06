Franc succès pour le vente des vélos de la Ville de Liège et de Pro Vélo

Ce jeudi, entre 11 heures et 16 heures, une vente d'une centaine de vélos était organisée devant les installations de l'association Pro Vélo, place des Guillemins, à Liège. D'où viennent-ils ? D'une part, de la Ville de Liège qui a décidé de procéder à la vente de son ancienne flotte "VéloCité" de location, soit 80 vélos. Et d'autre part, Pro Vélo vendait aussi des vélos électriques pliants et non pliants d'occasion loués à des entreprises.

L'opération a connu un franc succès car le principe du "premier arrivé, premier servi" était d'application. Et dès 8 heures, ce matin, des acheteurs étaient déjà présents pour réaliser de bonnes affaires. Cette vente s'est déroulée à l'extérieur dans le respect des mesures sanitaires.