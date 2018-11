Frameries: une activité de stockage sur l'ancien site Doosan, un seul emploi direct créé

Offrir des garde-meuble aux particuliers ou des espaces de stockage aux entreprises. C'est le métier de la société Lock'O. Une activité qu'elle propose entre autres à Frameries après avoir racheté l'ancien site Doosan en octobre. Mais ce service ne va pas générer beaucoup d'emploi. Un seul gestionnaire s'occupe du site. C'est peu comparé aux 308 personnes qui travaillaient chez Doosan jusqu'à sa fermeture en avril 2015.

Que sont devenus ces anciens ouvriers et employés ? Durant deux ans, une cellule de reconversion gérée par les syndicats et le Forem les a aidés à digérer leur licenciement et à retrouver le chemin de l'emploi, directement ou via des études ou formations. Certains en ont profité pour se réorienter, comme l'explique Patrick Brasseur, coordinateur FGBT des cellules de reconversion.