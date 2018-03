Frameries: pas moins de huit infractions pour un seul et même conducteur

Alors qu’elle patrouillait ce samedi soir, une équipe de la Police Boraine décide de contrôler un véhicule à bord duquel se trouvent cinq personnes. Un contrôle qui va leur ménager quelques surprises : concernant le véhicule d’abord, la voiture n’était pas assurée, était en défaut de contrôle technique et circulait avec une plaque d’immatriculation contrefaite.

Pas en règle

Côté conducteur le relevé n’est pas plus reluisant puisque, né en 1995, l’homme assis derrière le volant n’était pas titulaire d’un permis de conduire et était déjà connu des services de police: il faisait non seulement l’objet d’un signalement mais également d’une ordonnance de capture.

Et sous influence

Comme la seule chose "positive" était son test salivaire aux stupéfiants, les policiers ont mené leurs investigations un peu plus loin: des pacsons de marijuana ont été découverts sous le siège du conducteur mais également en possession des passagers.

Inutile de dire que les cinq personnes ont ensuite été auditionnées dans les locaux de la Police. Quant au conducteur il a été "déposé" à la prison de Mons où il devrait séjourner durant un certain temps.