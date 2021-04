Frameries : ouverture ce samedi 3 avril du nouveau jardin de la Biodiversité du Pass

Le Parc d’Aventures scientifiques de Frameries (PASS) ouvrira dès samedi son nouveau "Jardin de la Biodiversité".

Le nouvel espace proposé par le Parc d’Aventures scientifiques s’étend sur quelque 3000 m². Il a été conçu en diverses ambiances paysagères qui permettent d’observer le vivant, les écosystèmes, l’équilibre de la biodiversité. L’espace est réparti en plusieurs zones qui donnent la possibilité au public de découvrir, dans une balade "ludopédagogique", les diverses facettes de la biodiversité locale, notamment du haut d’une tour de six mètres. Les différents espaces du "Jardin" proposent, entre autres, une "agora" entourée d’arbres fruitiers et d’un pré fleuri, des bacs de potager didactique, une mare ouvrant sur l’observation au monde de la faune et de la flore et à leur préservation à l’heure où les points d’eau des campagnes se raréfient.

Le point culminant de l’espace est un observatoire de six mètres de haut qui offre une vue sur le Jardin de la Biodiversité ainsi que sur l’ensemble du PASS. Le "Jardin de la Biodiversité" a nécessité un investissement de 120.00 euros financé à 55% par la Région wallonne pour promouvoir le développement durable et pour 45% sur fonds propres du PASS. Le Jardin ouvrira ses portes le 3 avril. (www.pass.be)