Frameries: Mobilisation contre l'implantation d'une usine de frites

Entre 300 et 400 personnes se sont déplacées à Frameries ce dimanche après-midi, malgré les mauvaises conditions climatiques. Elles dénoncent le projet d'implantation d'une usine de frites surgelées du groupe Clarebout, spécialisé dans le traitement de la pomme de terre. Elles craignent, en effet, que ce projet agro-industriel entraîne de mauvaises odeurs et des risques pour l'environnement.

Nathalie Trevisan est membre du Comité "La nature sans friture". Sur Facebook, le groupe rassemble déjà plus de 1 900 membres. Avec cette manifestation, Nathalie veut faire réagir le monde politique. "Ce projet n'est pas du tout adapté à l'endroit où ils l'ont imaginé", affirme-t-elle. A la question "avez-vous l'impression que depuis le début de votre mobilisation, certains politiques ont changé d'avis ?", elle répond que oui. "Je pense que la plupart avaient dit oui (au projet) sans se rendre compte de ce que c'était réellement. Si toutes les personnes présentes aujourd'hui n'avaient pas secoué le cocotier et montré les nuisances que représente le projet de Clarebout à Comines-Warneton (où se trouve déjà une usine de ce genre), les politiques n'auraient pas imaginé ce qu'il en est. Et cela a justement permis que certains changent de position."