Frameries : les grilles de l'institut Saint-Joseph resteront closes jusqu'au lundi 22 mars

Les grilles de l’institut Saint-Joseph de Frameries sont restées fermées ce mardi matin. La raison ? Cette école fondamentale de la rue Sainte-Philomène, qui a une population de plus ou moins 300 élèves et enseignants, compte 19 cas positifs à la Covid-19. Si on ajoute à ce chiffre les mises en quarantaine de professeurs et des frères et sœurs des cas touchés par le virus, l’organisation des cours dans ces conditions est apparue problématique. La direction a donc préféré fermer l’établissement jusqu’à lundi.