Frameries : le PS va-t-il garder sa majorité absolue ?

Frameries, ses entreprises, le Parc d'Aventures Scientifiques, ses vastes champs mais aussi une situation économique qui reste difficile, un taux de chômage élevé, plus de 17%. La commune tente de se redresser; le centre de la commune a été profondément rénové.

Sur le plan politique, le PS y avait décroché une nouvelle fois la majorité absolue en 2012, emportant 16 des 27 sièges. Jean-Marc Dupont confirmait son poste de bourgmestre.

Donfut family

En 2012, on retrouvait encore sur la liste socialiste, à la dernière place, l'ancien ministre et bourgmestre Didier Donfut. Il n'est plus candidat du tout cette fois... Il s'était déjà effacé, laissant notamment la place à son fils Julien, devenu président du CPAS. Sur la liste socialiste que conduira Jean-Marc Dupont, on retrouve outre le fils, une nièce et un gendre de l'ancien homme fort de Frameries.

Cette fois, Jean-Marc Dupont s'est engagé à abandonner de suite son poste de député-wallon pour se consacrer uniquement à sa commune.

Malgré sa majorité absolue, le PS était en coalition avec le MR, qu'emmènera l'échevine Florence Van Hout qui tentera de faire mieux que les 2 sièges actuels.

Face à eux, on retrouve principalement une liste Be Frameries conduite par l'ex-député Ecolo Manu Disabato et poussée par la chef de groupe cdH à la Chambre, Catherine Fonck. Sur cette liste, aussi de simples citoyens et DéFI.

Le PTB, actif sur le terrain social dans la commune, présente une liste emmenée par Anita Mahy.

A la droite de la droite, le Parti Populaire est emmené par le conseiller communal Ruddy Waeselynck tandis que La Droite et Action présentent des listes très incomplètes.