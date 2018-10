Frameries: le PS perd des plumes, BeFrameries proche des 30%

Près de la moitié des bureaux sont dépouillés. A ce stade, le PS de Jean-Claude Debiève récolte un peu plus de 40% des voix (ce qui se traduirait par 13 sièges). BeFrameries, l'alliance entre Ecolo, le CDH et Défi, est deuxième, avec presque 30% des suffrages (9 sièges). BeFrameries se présentait pour la première fois, la liste était emmenée par Manu Disabato et poussée par Catherine Fonck.

Le MR obtient à ce stade de la soirée 11% (2 ou 3 sièges?), suivi du PTB (une dizaine de pourcents des votes framerisois, équivalant à 2 ou 3 sièges). Parmi les petites listes, le PP pourrait perdre son élu, ne franchissant pour le moment pas la barre des 5%. La droite et Agir totalisent chacune quelque 2% des voix.