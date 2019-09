Frameries: le PASS se cherche un nouveau directeur... et un nouveau nom

Le parc d'aventures scientifiques veut changer d'identité pour ses 20 ans, l'année prochaine.

Le changement de directeur vient du fait que l’actuel, Christophe Happe, partira dans quelques jours, après un an et demi à la tête du parc de Frameries. Il part diriger une fédération patronale dans le secteur des soins de santé.

Le conseil d'administration voudrait cette fois un directeur à temps plein (et non plus un tiers temps). Mais ça doit être avalisé par le gouvernement wallon.

Les candidatures sont ouvertes. Aucun nom n'est encore cité. L'entrée en fonction devrait se faire début 2020.

Quelques mois plus tard, soit au printemps prochain, le Pass changera également de nom. Les dirigeants veulent imposer une nouvelle identité. Ils cherchent un nom à la fois sérieux et décontracté. L'appel a été lancé au personnel et au public.

Ils cherchent quelque chose qui colle plus avec la découverte scientifique. Et pas un nom qui ressemble un peu trop à leur goût à un truc lié à la mobilité.

Le Pass va aussi se doter d'une mascotte.

Cette année, le Pass espère battre son record de fréquentation avec 120.000 visiteurs.