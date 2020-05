Frameries: le PASS rouvrira ses portes au public le 17 juin

Le Parc d'aventures scientifiques de Frameries (Pass) a annoncé, jeudi, une réouverture en deux temps, un mois après celle des musées traditionnels. Les portes s'ouvriront le 17 juin.

Ouverture partielle le 17 juin

Le Pass a annoncé la réouverture du site en deux phases. L'espace muséal ouvrira ses portes partiellement dès le 17 juin, du mercredi au dimanche, sous réserve des décisions ultérieures du Conseil national de sécurité (CNS). "L'ouverture prévue un mois après celle des autres musées permettra aux équipes la mise en place de mesures sanitaires strictes à travers les 12.000m² d'espace d'expositions", a indiqué la direction du Pass, en soulignant, par ailleurs, une série de mesures visant à garantir la sécurité sanitaire dans des lieux où l'interaction avec les visiteurs est essentielle.

Début de la saison estivale le 1er juillet

L'ouverture de la saison estivale est annoncée le 1er juillet, à raison de sept jours sur sept. En plus de l'espace muséal, les animations seront à nouveau proposées aux visiteurs, en restant toutefois limitées et encadrées avec, notamment, des espaces d'attente séparés et des accès régulés aux différents ateliers. Cette réouverture "officielle" devrait également l'occasion de dévoiler le nouveau nom et la nouvelle image du Pass.

Autre lieu culturel situé dans le Borinage, le site du Grand-Hornu rouvrira ses portes le 19 mai, sur réservation.