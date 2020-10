Frameries: le Pass décide de fermer ses portes durant au moins un mois dès ce dimanche

Même autorisés à ouvrir en tant que musée, le Pass se voit contraint de fermer ses portes dès ce dimanche 25 novembre pour lutter contre la propagation du Coronavirus. "Il nous semble en effet au regard de notre mission pédagogique en tant que science center important de montrer notre respect et support envers le monde scientifique et médical et de faire appliquer les directives gouvernementales à la lettre, qui entre autres, demandent de limiter tant que possible les contacts sociaux " indique le Pass dans un communiqué.

"Nous réévaluerons la situation après le 20 novembre 2020 afin de déterminer si la situation sanitaire s’est stabilisée et si nous pouvons rouvrir les dimanches et à fortiori pour la période des fêtes de fin d’année " poursuit le communiqué du parc scientifique.

"Nous restons pour le moment ouverts pour le public scolaire les lundis et mardis sur site et via nos Pass@school dans les écoles, tant que le code en vigueur sur le scolaire nous permet de le faire. Nous allons réétudier les protocoles afin de bien vérifier que notre équipe et les écoles puissent accueillir ces animations en classe et ce, de la manière la plus optimale possible" conclut le Pass.

Qu'est-ce que le Pass@SCHOOL

Afin de continuer à assurer sa mission d’accompagnement, de vulgarisation et de sensibilisation aux sciences et aux technologies et de pouvoir apporter tout le support nécessaire dans la situation sanitaire actuelle aux enseignants, le Pass maintient une activité hors les murs avec Pass@SCHOOL.

Après "Aventures numériques", ce sont les thématiques souvent abordées au Pass qui sont emmenées dans les écoles : Météorologie, énergie, électricité et numérique, l’équipe de médiateurs scientifiques se rend dans les classes avec tout le matériel nécessaire pour une journée d'activités et dans le respect strict des mesures sanitaires imposées.

Infos : https://pass.be/content/uploads/2020/10/PASS@SCHOOL_EMAILING_2020-2021_COVID-19.pdf