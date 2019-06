Frameries : le chantier du congélateur de l'usine Clarebout peut reprendre, selon la justice

Le tribunal civil de Mons a statué. Il annule l’arrêté introduit par le ministre wallon Carlo Di Antonio (cdH) et autorise ainsi la société Clarebout Potatoes à terminer la construction de son congélateur géant dans le zoning de Frameries.

La décision avait été reportée de 24 heures. Elle vient de tomber. Le tribunal civil de Mons, siégeant en référé, vient de donner raison à la société de transformation de Clarebout Potatoes. Elle va donc pouvoir poursuivre la construction de son immense congélateur pour pommes de terre sur le site du zoning industriel de Frameries. Une décision qui vient donc annuler l’arrêté pris le 20 mai dernier par le ministre Carlo Di Antonio. Il avait alors décidé de faire arrêter la construction du congélateur en question. Le ministre estimait alors que les nuisances de Clarebout Potatoes à Frameries n’étaient pas prises en considération dans leur ensemble. Le tribunal a jugé que l’arrêté pris par le ministre avait été pris "tardivement".

Une bonne nouvelle pour la société qui était déjà bien avancée dans la construction de son congélateur et ce avant que le ministre Di Antonio ne se positionne. Au total, 12 millions ont déjà été investis sur le site. L’usine, présente depuis 2016 à Frameries, possède déjà deux hangars. Jan Poté, chargé de communication pour l’entreprise Clarebout, se dit soulagé pour deux raisons. "D’abord, parce qu’on peut reprendre les travaux. Ensuite, c’est une nouvelle très positive pour les personnes qui ont déjà été recrutées pour y travailler. On parle de 12 personnes qui sont en formation chez Clarebout et on y ajoute dix personnes qui sont en phase de recrutement".

Un projet contesté

A terme, Clarebout Potatoes souhaite installer un site de transformation de pommes de terre avec 200 à 300 emplois à la clé. Mais les riverains, eux, contestent le projet. Trop bruyante et polluante, l’usine serait plutôt une mauvaise nouvelle pour les riverains. Florence Defourny, membre du comité de riverains se dit déçue. "La première réaction, c’est la déception même si on s’y attendait. On se doutait bien que le frigo allait être construit. Ce qu’on cherchait, c’était de bloquer un maximum Clarebout et on a réussi à le faire pendant un mois", explique-t-elle. Mais elle s’interroge tout de même sur le motif invoqué par le tribunal pour donner raison à la société. Celui du timing tardif de l'arrêté du ministre Di Antonio et ce alors que, selon Florence Defourny, le ministre et son cabinet ont assuré à plusieurs reprises aux riverains que la procédure serait respectée.

Quoi qu’il en soit, les riverains restent mobilisés : "la prochaine étape est de voir si on continue à se battre contre ce frigo. Mais le but principal reste d’empêcher l’usine de fabrication de frites de s’implanter à Frameries". Et de conclure: "le combat continue. Ils ont gagné une petite bataille, on s’y attendait, mais c’est nous qui gagnerons le combat, ça, on en est persuadés".