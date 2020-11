Frameries : La PIZZ'ARTS, la culture livrée à domicile

C’est une période difficile pour le monde de la culture. Pour continuer à maintenir le lien avec les habitants du Borinage, les centres culturels borains s’associent et proposent un concept original : la Pizz’Arts. En d’autres mots, cela ressemble à une boîte à pizza. Par contre, à l’intérieur pas de plat italien mais une dizaine d’activités culturelles à faire en famille, à la maison ou à l’extérieur. La boîte elle-même est une activité.

Livraison à domicile

Ce vendredi 20 novembre, Patrick Robert, directeur du centre culturel de Frameries, s’improvise en livreur de pizza… Non, de pizz’arts ! Pour cette première édition, 200 familles ont commandés cette boîte à surprise. " C’est vraiment chouette comme concept ! Puisque nous ne pouvons plus aller à des spectacles ou participer à des activités, c’est la culture qui vient jusqu’à nous et ça, ça fait plaisir" confie Jacqueline, la première à recevoir une pizz'arts.

En plus de pouvoir profiter des activités,les adeptes peuvent apporter leur collaboration en proposant leurs idées directement auprès des différents centres culturels. Le but, améliorer et apporter de nouveaux contenus pour les pizz'arts suivantes.

Les prochaines livraisons sont prévues les vendredis 4 et 18 décembre.