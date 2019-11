Foyer schaerbeekois: le directeur gérant quitte la société en plein procès de l'incendie mortel

Pascal Vertonghen, le directeur gérant du Foyer schaerbeekois quittera en mars prochain la société de logements sociaux, c'est ce qu'ont acté ce mercredi soir les membres du conseil d'administration. Un départ qui intervient alors que se déroule en ce moment au tribunal correctionnel de Bruxelles le procès de l'incendie mortel du 17 janvier 2017. Ce jour-là, rue Fernand Séverin, le feu se déclare dans un appartement d'un immeuble appartenant au Foyer schaerbeekois. Anitha, une maman enceinte de son quatrième enfant, tente d'échapper aux flammes, se défenestre et décède.

Le Foyer schaerbeekois est actuellement jugé pour défaut de prévoyance ou de précaution: il n'a pas remplacé un détecteur de fumée défectueux. Si le Foyer plaide l'acquittement, le procureur requiert de son côté une peine d'amende. Le jugement est attendu le 17 décembre. Une condamnation est attendue et Ethias

Respect de la vie privée

C'est donc dans ce contexte que le conseil d'administration a accepté le départ du directeur Pascal Vertonghen, après trente ans de service au sein de la société. Un départ qui intervient à un moment sensible et qui pose questions. Myriam Boxus (Ecolo), nouvelle présidente du Foyer, se refuse à commenter l'information, pour des raisons de "respect de la vie privée". Elle insiste seulement sur le fait que la responsabilité personnelle de M. Vertonghen n'a jamais été engagée au cours du procès, c'est bien le Foyer en tant que personne morale (et donc l'ancien président et les membres du CA) qui est visé juridiquement.

Pour une de nos sources, qui évoque le versement d'une indemnité, "il y a là un arrangement bizarre" et un timing surprenant. Pour cet autre proche du dossier, il faut clairement tempérer: "L'incendie mortel a beaucoup affecté le directeur, personnellement. Il a très mal accepté le fait d'avoir été mis en cause, d'avoir été accusé d'homicide par négligence. Il n'a pas pris ces accusations à la légère."

Un moment très difficile pour le personnel

Vu la fragilité émotionnelle du directeur et dans l'intérêt d'assurer la continuité du travail, Foyer schaerbeekois et intéressé ont décidé d'un départ négocié. "Le procès est un moment très difficile pour l'ensemble du personnel. Et durant toute cette période, le directeur a fait preuve d'un grand professionnalisme et a fait face à la justice lors de ses auditions devant le tribunal". Mais aujourd'hui, la charge serait devenue beaucoup trop lourde.

Sous la supervision du directeur en partance, le Foyer schaerbeekois vient de lancer un vaste plan de rénovation de 800 logements, elle qui en compte 2500 au total. Objectif pour la plus ancienne société de logements sociaux en Région bruxelloise: mettre ses biens en conformité et éviter tout drame comme celui de la rue Séverin.