Fosses-La-Ville : les algues bleues envahissent le lac de Bambois

Et ça ne concerne pas uniquement le lac de Bambois. "D’autres points d’eau sont touchés par ce phénomène", explique le coordinateur. "Les lacs de l’Eau d’Heure et de Virelles ont eu le même problème."

L’assèchement du lac comme solution

Pour endiguer cette prolifération, les gestionnaires du lac vont diminuer le niveau de celui de 80 cm à la mi-août. 80 autres centimètres seront retirés dans un second temps. "L’idée est de vider le lac en le mettant à sec", ajoute François Doumont. "Cela va permettre aux algues de ne plus s’étendre. Et puis durant la période de l’automne et de l’hiver, on espère que le gèle va faire disparaître les algues qui se stockent dans les vases."

Quant à la faune, celle-ci devrait être déplacée le temps de la mise assec.