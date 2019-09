Fosses-la-Ville: le mauvais temps n'arrête pas les marcheurs de la Saint-Feuillen (images)

Le buste et la châsse de saint Feuillen escortés par plus de 3000 soldats. - © Juliette Hariga - RTBF

Plus de 3000 soldats (issus de 25 compagnies) escortent le buste et la châsse de saint Feuillen au son des fifres et tambours et des décharges de mousqueterie. Un parcours de plus de 12 km à travers prés et bois qui se termine par le traditionnel "Feu de file" face à la porte de la collégiale.

Pour les Fossois, il s'agit d'entretenir la tradition qui veut que cette procession les protège des fléaux de la guerre et des calamités naturelles.