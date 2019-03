Fortes pluies: "la Lesse tourne" à nouveau et envahit les grottes de Han

Comme le domaine l’explique dans un communiqué, la Lesse se perd entièrement sous la terre de la Grotte au Gouffre de Belvaux. Ce dernier est capable d’absorber jusqu’à 29 m³ d'eau par seconde.

« Et par période de grandes crues, le gouffre n’est plus capable d’absorber le débit de la Lesse. Celle-ci reprend son ancien cours et la Chavée est inondée. On dit alors que "la Lesse tourne !".»

Les Grottes de Han resteront par conséquent encore fermées ce dimanche 17 mars.