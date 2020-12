Fortes pluies en Belgique : les autorités wallonnes alertent sur les crues possibles de cours d'eau au sud du pays

En raison des pluies intenses tombées depuis mardi, certains cours d'eau du sud de la Wallonie ont dépassé les seuils de pré-alerte de crue, peut-on lire sur le site de la Direction générale opérationnelle des Voies hydrauliques du SPW. Selon l'administration, les seuils d'alerte ne devraient toutefois pas être atteints.

Si des averses sont encore attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, elles ne devraient pas aggraver la situation, indique la DG Voies hydrauliques dans une mise à jour jeudi matin.

Les seuils de pré-alerte de crue ont été atteints pour la Haute Meuse, l'Eau d'heure et ses affluents, l'Eau blanche et ses affluents, l'Eau noire et ses affluents, la Basse Lesse et ses affluents, la Basse Semois, la Moyenne Semois, la Haute Semois et ses affluents, Viroin, Vierre, Chiers et ses affluents et Our.

Archive dans notre JT du 23/12/2020 :