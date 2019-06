Fortes chaleurs: comment rafraîchir Bruxelles, dans ses murs et dans sa structure?

En période de fortes chaleurs, en ville on souffre bien plus qu'ailleurs et avec le réchauffement climatique, cela devrait s'accélérer. On estime qu'il y a de deux à trois degrés supplémentaires à Bruxelles en comparaison avec la périphérie. Dès lors, il est utile de repenser nos villes, de revoir la façon dont elles se structurent, mais également de se pencher sur la manière dont on construit nos bâtiments et avec quels matériaux.

De la terre crue, pour réguler la température et l'humidité

En bordure de canal, BC Architects réfléchit ses projets sous le prisme du développement durable. C'est un bureau d'architecture bruxellois mais aussi de recherche en construction durable. Ici, on mise donc sur des matériaux moins conventionnels, durables, comme la brique en terre crue. Elle sonne creux et est plus friable qu’une brique en béton mais elle présente des atouts importants, en matière d’inertie thermique par exemple, comme l’explique Nicolas Coeckelbergs architecte chez BC :

" Avec ce type de brique, on peut construire des murs qui vont retenir la chaleur ou la fraîcheur, les stocker et puis les re-libérer par la suite. Cela a toute son importance, parce que cela va déterminer où l'on place l'isolation". La terre crue est aussi régulatrice de l'humidité dans un bâtiment. Chez BC Architects on croit tellement en ce matériau, qu'aujourd'hui on le produit, avec des terres de chantier bruxelloises. " Ces matériaux ont un très faible bilan carbone et puis l'on trouve de la terre partout, ces matériaux sont remis au goût du jour et ils peuvent être applicables à Bruxelles ", souligne encore l’architecte.