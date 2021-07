Forte hausse des nouveaux cas de Covid-19 en Brabant Wallon : faut-il s’en inquiéter ?

Sur la carte des nouveaux cas de contamination au coronavirus publiée ce mercredi par Sciensano, le Brabant wallon est la seule province en rouge vif. Elle enregistre 188% de nouveaux cas supplémentaires, soit beaucoup plus que ses voisines, même si le chiffre des contaminations est globalement reparti à la hausse dans toutes les provinces belges. Seul le Hainaut, n’est pas concerné par cette augmentation des cas. Le taux de positivité en Brabant wallon est d’ailleurs supérieur à la moyenne nationale : 1,4% contre 1%.

Dans les gens que l’on dépiste positifs, il n’y a pas que des malades

Il n’y a pas vraiment d’explication scientifique à cela, juste des hypothèses. Notamment celle que, vu le niveau socio-économique plutôt élevé de notre province, davantage de personnes partent en vacances à l’étranger et se font donc préalablement tester. "On sait qu’on a eu une augmentation très importante du nombre de tests pratiqués ces dernières semaines, liés aux départs en vacances : c’est 50% de tests en plus, relève le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, Yves Van Laethem. Dans les gens que l’on dépiste positifs, il n’y a donc pas que des malades : il y a des gens qui ne se savaient pas porteurs, ou qui ont été contaminés sans le savoir il y a deux ou trois semaines et n’ont plus que des débris viraux présents. Globalement, le fait de faire des tests, essentiellement chez des gens jeunes qui vont partir en vacances hors de Belgique, joue un rôle". Le Brabant wallon est une des provinces où l’on a réalisé dernièrement le plus de tests, que ce soit pour les vacances ou en cas de symptômes ou de contacts à risque. Les chiffres publiés par Sciensano ne sont cela dit pas suffisamment affinés pour dire quels types de test ont été pratiqués chez nous.