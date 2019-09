Forte explosion dans un quartier résidentiel de Wilrijk: trois victimes sorties vivantes, une personne portée disparue

Une forte explosion soufflé trois maisons dans le square Ridderveld à Wilrijk. Les dégâts sont importants.

Dans les premiers instants après l'explosion, deux personnes ont été sorties vivantes des décombres par les pompiers. Elles ont été prises en charge par les services de soin, car sont toutes les deux dans un état grave. Entre temps, les équipes de secours ont dégagé une troisième personne. Ils pensent que d'autres victimes sont encore sous les décombres. Une personne reste portées disparue.

La police a demandé de libérer la zone pour faciliter la circulation des services d’urgence. Une école proche des lieux a été évacuée.

On ignore encore s’il y a des victimes et on ne connait pas encore les causes de l'explosion. En début d'après-midi, le Parquet d'Anvers a annoncé qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour "vandalisme par explosion". Un juge d'instruction a été envoyé sur place. Toutes les pistes sont ouvertes, selon le parquet.