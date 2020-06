Forte baisse baisse en 30 ans du nombre de fermes en Hainaut, mais elles sont plus grandes

Le nombre de fermes hainuyères est passé de 9.156 en 1987 à 3.941 en 2017, selon une étude scientifique relayée par le Centre pour l'agronomie et l'agro-industrie de la Province du Hainaut (CARAH), qui y fait le bilan de l'évolution de l'agriculture ces 30 dernières années. La tendance est par contre à une taille plus grande des exploitations agricoles. La superficie exploitée a en effet progressé de 50 à 76 hectares.

Ces 30 dernières années, la forte réduction des superficies consacrées à la culture de la betterave a été compensée par l'accroissement spectaculaire de la culture de la pomme de terre. La culture des céréales reste stable. Par contre, les superficies dédiées à la culture des légumes augmentent régulièrement.

Les services agricoles provinciaux et le Centre de recherches pour l'agronomie en Hainaut mènent depuis 65 ans, un travail de terrain en faveur de l'agriculture hainuyère. Après 35 ans à la tête de ces services, Michel Van Koninckxloo a dressé un bilan de l'évolution de l'état de l'agriculture dans cette région du pays.

"Le bilan 1987-2017 porte sur les secteurs de l'agriculture couverts par les travaux des services provinciaux, soit l'économie rurale, le suivi de la fertilité des terres arables et la phytotechnie des grandes cultures", explique-t-il.

Dans ce rapport, on découvre, contrairement aux idées véhiculées par les adeptes de l'agribashing, une agriculture hainuyère et wallonne performante, dynamique et pérenne, en perpétuelle évolution car confrontée en permanence à un cadre législatif changeant et à des contraintes économiques imprévisibles, analyse Michel Van Koninckxloo. "Ce diagnostic tranche radicalement avec la désinformation permanente du grand public au sujet de ce secteur économique essentiel à la population", commente le directeur.

Un secteur qui s'adapte

À l'heure de la pandémie du Covid-19, les secteurs agroalimentaire et agricole se sont mobilisés. Certains, éleveurs et producteurs, sont en 1ère ligne pour éviter toute pénurie alimentaire. D'autres, habituellement transformateurs, ont produit du gel désinfectant dans leurs raffineries à partir d'éthanol de blé et de betterave. Les petits producteurs se sont efforcés de répondre à la demande croissante de produits issus des circuits courts.

"Cette actualité montre à quel point le monde agricole sait faire face aux changements. Il s'adapte à une société en mutation, affronte des crises et se met en recherche de progrès. Le développement durable, le bien-être animal, l'optimalisation de la gestion administrative et la sécurité de la chaîne alimentaire sont des priorités que les agriculteurs ont intégrées pour rencontrer les souhaits des consommateurs", pointe Michel Van Koninckxloo.

L'étude scientifique a été réalisée sur base de milliers de données chiffrées issues du CARAH, des laboratoires membres de Requasud (qui mesure la qualité du milieu et la qualité des produits agricole et agroalimentaire) et des services de statistiques fédéral (Statbel) et régional (SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement). Elle peut être consultée sur le site www.carah.be.