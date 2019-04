Forges de Clabecq: 22 ans après la faillite, 1.800 travailleurs attendent toujours le solde des indemnités

Plus de 22 ans après la faillite des Forges de Clabecq, près de 1.800 anciens travailleurs attendent toujours le paiement de leurs indemnités.

La moitié des créances a été versée; mais 17 à 18 millions d'euros sont toujours bloqués sur un compte. Curateurs et Etat belge se livrent à un bras de fer juridique complexe, délicat et qui prend du temps.

Assemblée Générale

Ce jeudi, une soixantaine de travailleurs se sont réunis en Assemblée générale pour faire le point sur le dossier, dans un local de Saintes. "Au fil des ans, nous sommes moins nombreux", explique Michel Walravens, membre du GR-6, un groupe de 6 anciens travailleurs des Forges créé en 2015 dans l'espoir de faire avancer la cause des anciens de Clabecq. "Environ 10% des collègues sont décédés (ou partis à l'étranger). Ceux qui restent sont parfois découragés. Mais nous devons poursuivre le combat. A ce jour, 47% des indemnités ont été versées. Nous espérons obtenir un maximum des 53% restants, mais cela ne sera pas facile. Il faut savoir que seule une partie du solde est toujours bloquée sur un compte, une caisse de dépôt et de consignation, à Nivelles. Nous pensons que cela représente 17 à 18 millions d'euros".

Curateurs contre Etat

Avant de pouvoir éventuellement toucher le solde des indemnités, les 1.800 travailleurs devront encore être patients. Le dossier est bloqué, curateurs et Etat belge étant toujours en conflit. La curatelle tente de récupérer les indemnités de travailleurs. L'Etat, lui, réclame 30 millions d'euros. En février 2018, l'Etat avait obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce de Nivelles. Ce qui avait contraint les curateurs à faire appel de la décision. La première audience devant la Cour d'appel est fixée au 9 mai prochain. "Nous espérons que de nombreux collègues iront au palais de Justice de Bruxelles pour montrer clairement que nous poursuivons notre combat", explique le GR-6. Une pétition devrait d'ailleurs appuyer le mouvement. "Faute d'être soutenus par les syndicats et le monde politique, nous devons compter sur nos propres forces".

Le dossier risque toutefois de prendre encore du temps. De nombreux documents doivent être ajoutés; d'autres semblent avoir été perdus. En attendant, les anciens des Forges ont une pensée pour d'autres sidérurgistes. Ceux de NLMK, à Ittre. "Quand je vois ce qui se passe chez eux, cela me touche", commente un ouvrier. "NLMK a goût de déjà vu. Nous comprenons ce qu'ils vivent. Et nous voulons exprimer notre solidarité".